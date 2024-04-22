Форвард "Белых медведей" ударил клюшкой соперника из "Технопула" в матче НДХЛ

12-летний форвард столичного ХК "Белые медведи" ударил клюшкой по голове оппонента из балашихинского клуба "Технопул", после чего начал с ним драку и выбросил свой шлем за пределы ледовой площадки. Инцидент произошёл во время встречи в рамках Национальной детской хоккейной лиги (НДХЛ), пишет SHOT.

Молодой хоккеист ударил противника клюшкой по голове во время матча НДХЛ "Белые медведи" – "Технопул". Видео © SHOT

Как стало известно телеграм-каналу, всё случилось во время субботнего матча НДХЛ между командами с составами 2011 года рождения — "Белых медведей" из Москвы и "Технопула" из Балашихи. В финальном отрезке второго периода нападающий московской команды Владислав попал под силовой приём соперника и, не сдержав себя, отреагировал в высшей степени агрессивно: нанёс сзади удар клюшкой по голове обидчику по имени Виктор. От силы удара инвентарь разлетелся на две части.

После этого молодой хоккеист швырнул тем, что осталось от его клюшки, в противника, подростки начали драку, но судьи быстро их разняли. От серьёзной травмы юного спортсмена спас шлем. В итоге оба участника потасовки были удалены до конца встречи.