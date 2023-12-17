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"Крылья Советов" уволили тренера за ледовый бой с коллегой при детях

"Крылья Советов" уволили тренера Платонова за драку на детском турнире

17 декабря, 13:11
<p>Павел Платонов. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/hcks_ru/3791" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ХК "Крылья Советов" </a></p>

Павел Платонов. Обложка © t.me / ХК "Крылья Советов"

Тренер Павел Платонов был уволен из столичного хоккейного клуба "Крылья Советов" после драки с коллегой из "Красной Машины — Юниор" на детском турнире. Об этом говорится в телеграм-канале команды.

"Тренер Платонов отстранён от работы, в ближайшие дни трудовые отношения с ним будут прекращены", отмечается в заявлении.

Руководство хоккейной школы назвало поведение Платонова неприемлемым и нарушающим морально-этические нормы, однако уточнило, что тренер принёс извинения коллеге из команды соперника сразу по окончании игры. Также Платонов попросил прощения у воспитанников и их родителей. Он объяснил, что его агрессия стала результатом провокации.

Тренеры ХК "Крылья Советов" и "Красная машина" подрались на юношеском матче. Видео © VK / ХОККЕЙ РОССИИ l КХЛ l НХЛ

"Был неправ, не совладал с эмоциями, поддавшись на словесную провокацию. Подобное случилось впервые за десять лет моей работы с детьми. Хочу извиниться и перед своими ребятами, и родителями", — сказал тренер.

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Напомним, тренеры московского ХК "Крылья Советов" Павел Платонов и красногорского "Красная Машина — Юниор" Никита Илларионов подрались прямо во время матча детско-юношеской лиги. Инцидент произошёл в Москве на турнире Hockey chance среди детей 2016 года рождения.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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