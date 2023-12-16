Тренеры детских хоккейных команд устроили жестокую драку прямо во время матча
Тренеры детских ХК "Крылья Советов" и "Красная машина" подрались во время матча
Тренеры московского ХК "Крылья Советов" Павел Платонов и красногорского "Красная Машина — Юниор" Никита Илларионов подрались прямо во время матча детско-юношеской лиги. Видео с потасовкой стали быстро распространяться в соцсетях — на кадрах, предположительно, Платонов жестоко бьёт коллегу, пока их команды готовятся к вбрасыванию. Матч, к слову, закончился со счётом 8:5 в пользу "Крыльев Советов".
Тренеры ХК "Крылья Советов" и "Красная машина" подрались на юношеском матче. Видео © VK / ХОККЕЙ РОССИИ l КХЛ l НХЛ
"Будем разбираться в этой ситуации. Естественно, будут какие-то санкции в отношении тренера, решим вопрос на основании того, что и как происходило. Но сначала выслушаем его точку зрения, что произошло", — отметила в беседе с ТАСС гендиректор клуба "Крылья Советов" и руководитель СДЮШОР Алёна Крылова.
По её мнению, конфликт не произошёл на пустом месте. При этом Крылова подчеркнула, что тренер должен всегда держать себя в руках. Она планирует поговорить с Платоновым в воскресенье, 17 декабря.
"Матч ТВ" уточняет, что инцидент произошёл на "Арена Арктика" в Москве во время матча турнира Hockey chance среди детей 2016 года рождения.
Ранее Лайф писал, что хоккеисты подрались в ходе игры "Сахалинских акул" и "Авто" в Тольятти. Один из игроков получил двойной дисциплинарный штраф — 50-минутное удаление.