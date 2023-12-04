В США российский хоккеист на тренировке чуть не набил лицо одноклубнику из Латвии
Марченко на тренировке "Коламбуса" чуть не подрался с хоккеистом из Латвии
Нападающий клуба НХЛ "Коламбус" Кирилл Марченко. Обложка © ТАСС / АР / Paul Vernon
На тренировке клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" накануне произошёл конфликт между хоккеистами, который едва не перерос в драку. Как передаёт в социальной сети Х журналист издания Columbus Dispatch Брайан Хеджер, повздорили российский нападающий Кирилл Марченко и латышский вратарь Элвис Мерзликин.
Журналист рассказал, что российский хоккеист во время тренировки оказался на льду: предположительно, он споткнулся о клюшку своего латвийского одноклубника. Впоследствии Мерзликин подъехал к Марченко и, судя по всему, не спросил, всё ли с последним в порядке.
"Марченко толкнул его несколько раз, пока их не разнял подъехавший Дмитрий Воронков", — написал Хеджер.
Стоит отметить, что Мерзликин позже принёс извинения Марченко. Американский журналист подчеркнул, что конфликт между двумя хоккеистами был исчерпан.
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