Только трус не играет в хоккей — отмечаем Всероссийский день хоккея Хоккей — всенародно любимая игра в нашей стране и одна из популярнейших в мире. И это естественно, что в её честь учреждён особый праздник. Правда, иногда возникает путаница, когда именно отмечать День хоккея — 1-го или 22 декабря? Разобраться с этим помогает Life.ru. 30 ноября, 21:01 Всероссийский день хоккея отмечается в нашей стране ежегодно 1 декабря. Президент Владимир Путин — большой любитель игры, в которую играют настоящие мужчины. Фото © Kremlin.ru

Хоккей имеет большое значение для России, так как он является одним из самых любимых и уважаемых видов спорта в стране. Хоккей — это не только игра, но и символ национальной гордости, спортивного духа и традиций. Хоккей — источник радости и эмоций для миллионов болельщиков, которые поддерживают свою сборную в любых обстоятельствах.

Сборная России по хоккею является одной из сильнейших в мире. С момента создания она участвовала в 29 чемпионатах мира по хоккею с шайбой и девяти олимпийских турнирах, выиграв пять чемпионатов мира и завоевав одну золотую олимпийскую медаль (в 2018 году в Пхёнчхане). Кроме того, многие российские хоккеисты выступают в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), самой престижной лиге в мире, где они показывают высокий уровень мастерства и забивают решающие голы. Например, Александр Овечкин, капитан сборной России и нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз", является одним из лучших снайперов в истории НХЛ, обладая девятью трофеями "Морис Ришар" за большинство забитых шайб в сезоне. Александр — первый российский хоккеист, получивший награду "Конн Смайт" как лучший игрок плей-офф в 2018 году, когда он привёл свой клуб к заветному Кубку Стэнли.

Когда отмечают День хоккея

1 декабря в России отмечается Всероссийский день хоккея — официальный праздник, посвящённый одному из самых популярных и успешных видов спорта в стране. Он был учреждён в 2007 году по инициативе Владислава Третьяка, легендарного вратаря сборной СССР, многократного чемпиона мира и Олимпийских игр, в то время президента Федерации хоккея России. Цель этого праздника — поднять авторитет и престиж игры в России, а также привлечь к ней больше внимания со стороны общественности и СМИ. Кроме того, День хоккея призван объединить всех любителей этого замечательного вида спорта под общим девизом: "Хоккей — это наша жизнь!"

Долгие годы гимном этой игры остаётся песня "Трус не играет в хоккей", написанная поэтами Сергеем Гребенниковым и Николаем Добронравовым на музыку композитора Александры Пахмутовой. Так её исполнил Эдуард Хиль в 1979 году. Видео © YouTube / Музыка на советском телевидении

Однако в календаре спортивных праздников есть ещё одна сходная дата: через три недели после Всероссийского дня хоккея отмечается День рождения отечественного хоккея. В Советском Союзе в этот день в 1946 году состоялась первая официальная игра с шайбой на льду. Тогда её называли канадским хоккеем. Состязания прошли в восьми городах, решающие поединки — в Москве.

Два праздника — словно две вехи в развитии отечественного хоккея. Особенно блистательно советская сборная выступала в 70-е годы прошлого века. Советские хоккеисты громили Канаду, Швецию и Чехословакию в легендарных матчах, которые навсегда остались в памяти болельщиков. Однако в 90-е годы прошлого и нулевые нынешнего столетия, в непростые для всего отечественного спорта времена, чреда побед отечественной сборной прервалась. А вот после учреждения праздника Дня хоккея, уже в 2008 году, словно вдохновленные таким вниманием, российские хоккеисты после долгого перерыва вернули себе звание чемпионов мира. Победа дала старт новым успехам, увенчавшимся долгожданным золотом сборной России по хоккею на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году.

В нашей стране продолжает развиваться не только профессиональный хоккей. Под патронатом президента России создана массовая любительская структура — Ночная хоккейная лига. И не только сильный пол увлекается игрой с шайбой — появились женские профессиональные и любительские лиги с достаточно широкой географией. Развитие получил следж-хоккей — игра для людей, имеющих медицинские проблемы с двигательным аппаратом. Ну и конечно, от взрослых не отстают детские и юношеские команды. Так что круг игроков, которые по праву могут отмечать праздники и 1-го, и 22 декабря, постоянно расширяется. А если присовокупить ещё и болельщиков, то эти торжества можно назвать поистине всенародными!

Как будут отмечать День хоккеиста в 2023 году

По традиции в День хоккея проводятся различные массовые и спортивные мероприятия, например фестивали на открытом воздухе, где можно посмотреть на хоккейную атрибутику, пообщаться с известными хоккеистами и тренерами, поучаствовать в конкурсах и викторинах, а также попробовать свои силы в хоккейных симуляторах и играх. Проходят благотворительные акции и аукционы, где можно приобрести или выиграть ценные предметы, связанные с хоккеем, такие как спортивная форма, клюшки, шайбы, фотографии с автографами известных хоккеистов и многое другое. Вырученные средства идут на поддержку детских и юношеских хоккейных школ и команд, а также на помощь нуждающимся семьям хоккеистов.

Ну и конечно, проводятся турниры и матчи по хоккею на разных уровнях — от любительских до профессиональных. В этих играх принимают участие не только действующие хоккеисты, но и ветераны, звёзды других видов спорта, артисты, политики и общественные деятели. Особое внимание уделяется матчам между сборными России и других стран, а также между командами из разных регионов России.

Увлекательная программа ждёт 1 декабря москвичей и гостей столицы на главной выставке страны — ВДНХ. На самом большом катке столицы состоятся мастер-классы и зрелищные мероприятия. А во многих районах города будут работать бесплатные катки, на которых можно также провести хоккейные матчи.

Президент Владимир Путин с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко перед началом игры в хоккей. Фото © Kremlin.ru

Самые известные игроки сборной СССР и России по хоккею

Список знаменитых игроков сборной СССР и России по хоккею включает в себя множество талантливых спортсменов, которые оставили незабываемый след в истории этого великого спорта. Некоторые из них стали настоящими легендами и продолжают вдохновлять новое поколение хоккеистов. Вот лишь несколько из самых известных игроков сборной СССР и России по хоккею:

Югославия. Сараево. Игроки сборной СССР по хоккею — Владислав Александрович Третьяк и Вячеслав Александрович Фетисов (слева направо) — после торжественной церемонии награждения на финальном матче между сборной СССР, одержавшей победу со счётом 2:0, и Чехословацкой Социалистической Республики. Фото © Виктор Будан /ТАСС

1. Владислав Третьяк является одним из самых известных голкиперов в истории хоккея. Он был ключевой фигурой сборной СССР в 1970-х и 1980-х годах, помогая команде выиграть три золотые медали на Олимпийских играх. 2. Вячеслав Фетисов был одним из лучших защитников своего времени. Он является обладателем нескольких олимпийских золотых медалей и медалей чемпионатов мира. 3. Александр Овечкин, известный как Ови, — один из самых ярких современных российских хоккеистов. Он сделал впечатляющую карьеру в НХЛ и является капитаном "Вашингтон Кэпиталз". 4. Сергей Фёдоров также заслуживает упоминания как один из наиболее успешных российских хоккеистов, который добился успеха как в НХЛ, так и на международной арене. 5. Павел Дацюк, известный своими финтами и техничностью, также оставил свой след в мировом хоккее как один из самых талантливых игроков своего времени.

Это лишь небольшой список известных игроков сборной СССР и России по хоккею, множество других хоккеистов внесли значительный вклад в развитие этого вида спорта.

Интересные факты о хоккее

1. Считается, что хоккей зародился более 4000 лет назад в Древнем Египте, где играли в игру с клюшкой и мячом под названием "Цу-чу". Позже эту игру переняли греки и римляне, которые играли в неё изогнутой клюшкой и кожаным мячом. Соревновались, конечно, не на льду, а на травяных площадках. 2. Существует несколько разновидностей хоккея, таких как филд-хоккей (играющийся на травяном поле), стрит-хоккей (играющийся на асфальте или другой твёрдой поверхности), банди (играющийся на льду больших размеров с меньшим количеством игроков) и, конечно же, самый популярный — хоккей с шайбой (раньше назывался канадским хоккеем). 3. Первая организованная хоккейная игра была сыграна в 1875 году в Университете Макгилла в Монреале, Канада. В игре участвовало по девять игроков от каждой команды, и её выиграл Университет Макгилла. 4. Хоккей — это глобальный вид спорта, в него играют более чем в двухстах странах мира, включая такие страны, как Россия, Швеция, Финляндия и Чехия. Этот вид спорта также популярен в Азии и США. 5. Самым быстрым игроком в НХЛ на данный момент является Коннор Макдэвид, который развивал скорость до 25 миль в час (40 километров в час). 6. Хоккей является олимпийским видом спорта с 1920 года. Игра — один из самых популярных видов на зимних Олимпийских играх. Мужские и женские олимпийские хоккейные турниры отличаются высокой конкуренцией, в них принимают участие лучшие команды со всего мира.

Авторы Андрей Соколов