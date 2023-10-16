Путин раскрыл подробности о своём увлечении хоккеем

Президент рассказал, что только 10 лет назад начал кататься на коньках, а до этого не умел на них стоять. Он указал, что одновременно учился кататься и играть в хоккей. По его словам, командные виды спорта интересны, эмоциональны и дают возможность отдохнуть от текущих дел. Путин отметил, что занятие спортом заряжает его энергией для интенсивной работы. Он указал, что время на это у него есть. По мнению российского лидера, тренировки — это средство для достижения важных целей и нужных результатов.