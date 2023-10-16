Путин раскрыл подробности о своём увлечении хоккеем
Путин заявил, что он продолжает играть в хоккей
Президент России Владимир Путин заявил, что он продолжает играть в хоккей. Об этом глава государства рассказал в интервью Медиакорпорации Китая. Он добавил, что заниматься спортом важно для интенсивной работы и достижения целей.
Путин рассказал, что продолжает играть в хоккей и отметил важность занятия спортом. Видео © LIFE
"Я и сейчас играю. Сейчас этим занимаюсь с удовольствием", — сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста про хоккей.
Президент рассказал, что только 10 лет назад начал кататься на коньках, а до этого не умел на них стоять. Он указал, что одновременно учился кататься и играть в хоккей. По его словам, командные виды спорта интересны, эмоциональны и дают возможность отдохнуть от текущих дел. Путин отметил, что занятие спортом заряжает его энергией для интенсивной работы. Он указал, что время на это у него есть. По мнению российского лидера, тренировки — это средство для достижения важных целей и нужных результатов.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отметил день рождения в кругу друзей и близких. Так он ответил на вопрос журналиста в интервью Медиакорпорации Китая. До этого глава государства рассказывал, что отпраздновал день рождения в этом году, "сообразив на троих" с коллегами.
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