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16 октября, 05:35

Путин заявил, что отметил день рождения в кругу друзей и близких

Президент России Владимир Путин заявил, что отметил день рождения в кругу друзей и близких. Об этом он рассказал в интервью Медиакорпорации Китая.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что отметил день рождения в кругу друзей и близких. Видео © LIFE

"В кругу друзей и близких. Всё хорошо", — сказал глава государства, отвечая на вопрос, как он провёл день рождения.

Ранее Владимир Путин рассказывал, что отпраздновал день рождения в этом году, "сообразив на троих" с коллегами. День рождения президента был 7 октября. В этот день его посетили с визитом президенты Казахстана и Узбекистана — Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев.

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Иван Косицын
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