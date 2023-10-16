Президент России Владимир Путин заявил, что отметил день рождения в кругу друзей и близких. Об этом он рассказал в интервью Медиакорпорации Китая.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что отметил день рождения в кругу друзей и близких. Видео © LIFE

"В кругу друзей и близких. Всё хорошо", — сказал глава государства, отвечая на вопрос, как он провёл день рождения.