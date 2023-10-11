Уволенный за поздравление Путина сербский тренер назвал лидера РФ лучшим человеком в мире
Уволенный в Эстонии сербский тренер Йованович: Путин — лучший человек в мире
Экс-тренер эстонского МФК "Смсраха" Владимир Йованович, уволенный из клуба за поздравление президента РФ Владимира Путина с днём рождения. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Viimsi FC Smsraha - Estonian football club
Сербский тренер Владимир Йованович прокомментировал увольнение из эстонского мини-футбольного клуба "Виймси Смсраха" после того, как поздравил российского лидера Владимира Путина с днём рождения. Он назвал президента РФ лучшим человеком на свете.
"Я просто сказал то, что чувствовал и хотел сказать. Поздравил Владимира Путина с днём рождения. Да, для меня сейчас он лучший человек на свете", — отметил Йованович в беседе со Sport24.
Тренер пояснил, что Путин борется за свободу. Он добавил, что многие сербы сейчас на стороне россиян в Донбассе и стараются помочь. По мнению Йовановича, политика портит отношения между народами, однако она не должна разрушать спорт. Также тренер считает, что у русских и украинцев такая же тесная связь, как у сербов и черногорцев.
"Никто не хочет конфликтов. <...> Я же хочу наслаждаться жизнью, работать и быть счастливым", — заключил Йованович.
Как сообщал Лайф, Владимир Йованович пожелал в соцсетях президенту РФ долгих лет жизни, подчеркнув, что сербы и русские — братья навек. После этого "Смсраха" уволил тренера из-за "некорректного поведения".