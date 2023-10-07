В Госдуме назвали Путина лидером, который спас Россию от неминуемого краха
Депутат Матвейчев: Владимир Путин вернул россиянам чувство гордости за страну
Президент России Владимир Путин получил нищую, разграбленную и зависимую страну, а сегодня россияне видят совсем иную картину. Россия превратилась в суверенную и сильную державу. Об этом Лайфу заявил Олег Матвейчев — заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
"Мы все знаем Владимира Путина много лет как человека мудрого, выдержанного, порядочного, честного, когда надо — доброго, мягкого и милосердного, когда надо — жёсткого и решительного, трудолюбивого, верного своим принципам, как человека слова, но главное — как лидера государства, для которого национальные интересы России стоят на первом месте, который искренне любит свою страну и российский народ", — рассказал собеседник Лайфа.
Депутат отметил, что Владимир Путин к началу 2000 года получил разграбленную и раздробленную конфликтами страну, утратившую былое величие и не имеющую веса на мировой арене. Сейчас перед глазами граждан совсем другая картина, подчеркнул политик. Россия сама определяет свой исторический путь и без оглядки на других принимает решения во внешней и внутренней политике, рассказал Матвейчев. Он напомнил, что президенту удалось свести на нет конфликт на Северном Кавказе и восстановить целостность России.
"Наша страна благодаря умелому руководству Путина нарастила свою военную и экономическую мощь, обеспечила себе продовольственную безопасность и теперь довольно успешно противостоит Коллективному Западу. Также нашло горячий отклик в сердцах большинства россиян решение Владимира Путина противостоять пагубным западным веяниям и встать на защиту духовно-нравственных ценностей, религии, культуры, традиционной семьи и исторической памяти", — рассказал Матвейчев.
Политик отметил, что Путин войдёт в историю человеком, который спас страну от неминуемого краха, вернул ей статус суверенного государства, восстановил её влияние на мировой арене и вернул чувство гордости за страну её гражданам.
"С днём рождения, Владимир Владимирович! Мы любим Вас, гордимся Вами, верим и надеемся на Вас!" — заключил политик.
Напомним, 7 октября у президента РФ Владимира Путина день рождения. Одним из первых его поздравил белорусский коллега Александр Лукашенко. Также сегодня добрые слова в адрес главы государства сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что президент спас страну от разрухи и сделал её сильной. А глава ДНР Денис Пушилин назвал Путина бесспорным лидером, защищающим Русский мир.
Kremlin.ru