В Госдуме назвали Путина лидером, который спас Россию от неминуемого краха

Президент России Владимир Путин получил нищую, разграбленную и зависимую страну, а сегодня россияне видят совсем иную картину. Россия превратилась в суверенную и сильную державу. Об этом Лайфу заявил Олег Матвейчев — заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

"Мы все знаем Владимира Путина много лет как человека мудрого, выдержанного, порядочного, честного, когда надо — доброго, мягкого и милосердного, когда надо — жёсткого и решительного, трудолюбивого, верного своим принципам, как человека слова, но главное — как лидера государства, для которого национальные интересы России стоят на первом месте, который искренне любит свою страну и российский народ", — рассказал собеседник Лайфа.

Депутат отметил, что Владимир Путин к началу 2000 года получил разграбленную и раздробленную конфликтами страну, утратившую былое величие и не имеющую веса на мировой арене. Сейчас перед глазами граждан совсем другая картина, подчеркнул политик. Россия сама определяет свой исторический путь и без оглядки на других принимает решения во внешней и внутренней политике, рассказал Матвейчев. Он напомнил, что президенту удалось свести на нет конфликт на Северном Кавказе и восстановить целостность России.

"Наша страна благодаря умелому руководству Путина нарастила свою военную и экономическую мощь, обеспечила себе продовольственную безопасность и теперь довольно успешно противостоит Коллективному Западу. Также нашло горячий отклик в сердцах большинства россиян решение Владимира Путина противостоять пагубным западным веяниям и встать на защиту духовно-нравственных ценностей, религии, культуры, традиционной семьи и исторической памяти", — рассказал Матвейчев.

Политик отметил, что Путин войдёт в историю человеком, который спас страну от неминуемого краха, вернул ей статус суверенного государства, восстановил её влияние на мировой арене и вернул чувство гордости за страну её гражданам.