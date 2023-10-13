Регион

Уведомления отключены

13 октября, 14:29

"Сообразили на троих": Путин ответил на вопрос Лайфа о прошедшем дне рождения

Путин — о праздновании дня рождения: Сообразили на троих с коллегами

Президент России Владимир Путин отпраздновал день рождения в этом году, "сообразив на троих" с коллегами. Об этом сам глава государства рассказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос Лайфа.

"Коллеги приезжали, мы работали, это не придуманное мероприятие, мы давно к этому шли. Так получилось, они остались на обед. Мы с ними втроём посидели. Сообразили на троих", ответил Путин на вопрос Лайфа о том, удалось ли ему справить день рождения в этом году.

День рождения президента был 7 октября. В этот день его посетили с визитом президенты Казахстана и Узбекистана — Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев.

Путин в день рождения прокатил Мирзиёева на внедорожнике Aurus Komendant

Путин в день рождения прокатил Мирзиёева на внедорожнике Aurus Komendant

Ранее глава РФ рассказал Лайфу, что утверждения о причастности России к повреждению газопровода из Финляндии в Эстонию являются "чушью собачьей". Он объяснил, что подобные заявления делаются для того, чтобы прикрыть теракт на "Северных потоках", совершённый Западом.

Обложка ©

LIFE

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров