"Сообразили на троих": Путин ответил на вопрос Лайфа о прошедшем дне рождения

Президент России Владимир Путин отпраздновал день рождения в этом году, "сообразив на троих" с коллегами. Об этом сам глава государства рассказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос Лайфа.

"Коллеги приезжали, мы работали, это не придуманное мероприятие, мы давно к этому шли. Так получилось, они остались на обед. Мы с ними втроём посидели. Сообразили на троих", — ответил Путин на вопрос Лайфа о том, удалось ли ему справить день рождения в этом году.

День рождения президента был 7 октября. В этот день его посетили с визитом президенты Казахстана и Узбекистана — Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев.