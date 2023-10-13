"Сообразили на троих": Путин ответил на вопрос Лайфа о прошедшем дне рождения
Путин — о праздновании дня рождения: Сообразили на троих с коллегами
Президент России Владимир Путин отпраздновал день рождения в этом году, "сообразив на троих" с коллегами. Об этом сам глава государства рассказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос Лайфа.
"Коллеги приезжали, мы работали, это не придуманное мероприятие, мы давно к этому шли. Так получилось, они остались на обед. Мы с ними втроём посидели. Сообразили на троих", — ответил Путин на вопрос Лайфа о том, удалось ли ему справить день рождения в этом году.
День рождения президента был 7 октября. В этот день его посетили с визитом президенты Казахстана и Узбекистана — Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев.
Ранее глава РФ рассказал Лайфу, что утверждения о причастности России к повреждению газопровода из Финляндии в Эстонию являются "чушью собачьей". Он объяснил, что подобные заявления делаются для того, чтобы прикрыть теракт на "Северных потоках", совершённый Западом.
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