Третьяк рассказал, в какой стране сборная России по хоккею может сразиться с Канадой

Легендарный советский хоккеист и президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал об идее провести матч между сборными России и Канады. Игра может состояться в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ), пишет kp.ru.

"Есть мысли сыграть бы с канадцами где-то в третьей стране, например в Эмиратах. Было бы интересно. Ну хорошо, не основными сборными, но хотя бы молодёжными, 20-летними. Канадцы меньше в политике участвуют, можно с ними сыграть", — прокомментировал президент ФХР в эфире радио "Комсомольская правда".

После отстранения Международной федерацией хоккея на льду (ИИХФ) от участия в турнирах сборная России, начиная с весны 2022 года, пропустила уже три чемпионата мира подряд. Однако, как заметил президент ФХР, противостояние между Россией и Канадой всегда привлекает больше зрителей, чем любой чемпионат мира.

Также Третьяк выразил недоумение относительно решения не приглашать Россию для участия в Кубке мира. На грядущем Турнире четырёх наций, который состоится в феврале 2025 года, сыграют только сборные Канады, США, Швеции и Финляндии. По его мнению, Национальная хоккейная лига (НХЛ) никогда ранее не смешивала спорт и политику, однако времена меняются.