Кремль позднее сообщит клички собак, подаренных Путину Ким Чен Ыном

Кремль позже расскажет, как назвали двух собак редкой породы пхунсан, которых президент РФ Владимир Путин получил в подарок от северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.