Кремль позднее сообщит клички собак, подаренных Путину Ким Чен Ыном
Ким Чен Ын подарил Путину двух охотничьих собак породы пхунсан. Обложка © Yonhap News
Кремль позже расскажет, как назвали двух собак редкой породы пхунсан, которых президент РФ Владимир Путин получил в подарок от северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы сообщим вам. Естественно, клички есть, мы их сообщим", — сказал представитель Кремля.
Напомним, ранее Владимир Путин получил в подарок от лидера КНДР Ким Чен Ына двух охотничьих собак крайне редкой и практически неизвестной за пределами Северной Кореи породы пхунсан. Известно, что питомцы живут в резиденции российского лидера в Ново-Огарёве, они уже освоились.