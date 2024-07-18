Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июля, 08:58

Кремль позднее сообщит клички собак, подаренных Путину Ким Чен Ыном

Ким Чен Ын подарил Путину двух охотничьих собак породы пхунсан. Обложка © Yonhap News

Ким Чен Ын подарил Путину двух охотничьих собак породы пхунсан. Обложка © Yonhap News

Кремль позже расскажет, как назвали двух собак редкой породы пхунсан, которых президент РФ Владимир Путин получил в подарок от северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы сообщим вам. Естественно, клички есть, мы их сообщим", — сказал представитель Кремля.

Напомним, ранее Владимир Путин получил в подарок от лидера КНДР Ким Чен Ына двух охотничьих собак крайне редкой и практически неизвестной за пределами Северной Кореи породы пхунсан. Известно, что питомцы живут в резиденции российского лидера в Ново-Огарёве, они уже освоились.

Совсем не Хатико: Ветеринар раскрыла особенность собак, которых Путину подарил Ким Чен Ын
Совсем не Хатико: Ветеринар раскрыла особенность собак, которых Путину подарил Ким Чен Ын
Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Ким Чен Ын
  • Дмитрий Песков
  • Животные
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров