Подаренные Путину Ким Чен Ыном собаки уже освоились в Ново-Огарёве

Собаки редкой породы пхунсан, которых президент Владимир Путин получил в подарок от северокорейского лидера Ким Чен Ына, теперь живут в резиденции российского лидера. Кадрами из Ново-Огарёва поделился журналист Павел Зарубин в телеграм-канале.

Подаренные Путину Ким Чен Ыном собаки живут в Ново-Огарёве. Видео © Telegram / Зарубин

Судя по опубликованному видео, собаки уже адаптировались в Москве: они по-хозяйски гуляют в резиденции Путина, изучая территорию.