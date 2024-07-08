Подаренные Путину Ким Чен Ыном собаки уже освоились в Ново-Огарёве
Подаренные Путину Ким Чен Ыном собаки породы пхунсан живут в Ново-Огарёве
Подаренные Путину Ким Чен Ыном собаки живут в Ново-Огарёве. Обложка © ЦТАК
Собаки редкой породы пхунсан, которых президент Владимир Путин получил в подарок от северокорейского лидера Ким Чен Ына, теперь живут в резиденции российского лидера. Кадрами из Ново-Огарёва поделился журналист Павел Зарубин в телеграм-канале.
Подаренные Путину Ким Чен Ыном собаки живут в Ново-Огарёве. Видео © Telegram / Зарубин
Судя по опубликованному видео, собаки уже адаптировались в Москве: они по-хозяйски гуляют в резиденции Путина, изучая территорию.
Напомним, ранее Владимир Путин получил в подарок от лидера КНДР Ким Чен Ына двух охотничьих собак крайне редкой и практически неизвестной за пределами Северной Кореи породы пхунсан. Клички собакам глава государства пока не дал.