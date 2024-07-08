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8 июля, 19:50

Подаренные Путину Ким Чен Ыном собаки уже освоились в Ново-Огарёве

Подаренные Путину Ким Чен Ыном собаки породы пхунсан живут в Ново-Огарёве

Подаренные Путину Ким Чен Ыном собаки живут в Ново-Огарёве. Обложка © ЦТАК

Подаренные Путину Ким Чен Ыном собаки живут в Ново-Огарёве. Обложка © ЦТАК

Собаки редкой породы пхунсан, которых президент Владимир Путин получил в подарок от северокорейского лидера Ким Чен Ына, теперь живут в резиденции российского лидера. Кадрами из Ново-Огарёва поделился журналист Павел Зарубин в телеграм-канале.

Подаренные Путину Ким Чен Ыном собаки живут в Ново-Огарёве. Видео © Telegram / Зарубин

Судя по опубликованному видео, собаки уже адаптировались в Москве: они по-хозяйски гуляют в резиденции Путина, изучая территорию.

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Напомним, ранее Владимир Путин получил в подарок от лидера КНДР Ким Чен Ына двух охотничьих собак крайне редкой и практически неизвестной за пределами Северной Кореи породы пхунсан. Клички собакам глава государства пока не дал.

Оксана Попова
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