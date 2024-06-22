Не только пёсики: 10 фото животных, каких за всё время дарили Путину

В мире существует множество видов животных, они обитают на всех континентах нашей огромной земли. Несмотря на такое разнообразие, на протяжении многих лет самым близким к человеку животным оставалась собака. Четвероногие друзья отличаются особой преданностью к хозяевам. Президент России Владимир Путин тоже с особым трепетом относится к братьям нашим меньшим. Ему вручали уже не одну собаку, поэтому таким подарком его не удивить. Но порой "пушистые" подарки всё же отличались и вызывали восторг. Кого кроме собак дарили Путину и можно ли уже открывать зоопарк?

Сколько собак подарили президенту Владимиру Путину

Собака Конни — первый четвероногий презент президенту. Фото © Wikipedia / Kremlin.ru

Впервые Владимир Владимирович получил пёселя в подарок от Сергея Шойгу в 2000 году. Щенка чёрного лабрадора назвали Конни. Собака так полюбилась президенту, что даже ездила с ним на деловые встречи. Конни успела родить потомство — четырёх щенят. Двух малышей Путин подарил главе Австрии, а ещё двое отправились к пенсионеру в Ростовскую область и к шестилетней девочке из Смоленска. Конни стала настоящей звездой. Собачка прожила долгую жизнь и была с президентом до конца 2014 года.

Ещё один питомец Путина — щенок каракачанской овчарки Баффи. Фото © Wikipedia / Kremlin.ru

В 2010 году у Владимира Путина, занимавшего на тот момент пост премьер-министра, появилась вторая собака, подаренная главой Правительства Болгарии. Щенок каракачанской овчарки получил кличку Баффи. Кстати, чтобы выбрать имя для нового друга, премьер-министр даже объявил конкурс по всей стране.

Владимиру Путину подарили очередную собаку — тут президент играет с Юмэ. Фото © ТАСС / Алексей Дружинин

В 2012 году президент России и губернатор северной японской префектуры любезно обменялись "пушистыми подарками": в Россию тогда приехал щенок породы акита-ину, а в Японию отправился сибирский кот. Собаку Путин в этот раз назвал самостоятельно — Юмэ.

Владимир Путин с щенком на руках. Фото © Wikipedia / Kremlin.ru

После Владимир Путин ещё не раз получал в подарок собак. В 2017 году глава Туркмении вручил президенту алабая. В 2019 году российский лидер обзавёлся ещё двумя щенками: югославской овчарки (подарок президента Сербии Вучича) и тайгана (подарок от президента Киргизии Жээнбекова).

Ким Чен Ын подарил Владимиру Путину собак редкой породы. Фото © kcna

И вот новый подарок! 20 июня 2024 года лидер КНДР подарил Путину охотничьих собак редкой породы пхунсан. Новых питомцев президент заберёт в Москву. Клички малыши пока не получили.

Тигры и леопарды Путина

Подарили как-то президенту РФ Владимиру Путину и тигрёнка. Фото © Alexei Nikolsky / Pool / AP

В 2008 году премьер-министр Путин получил на день рождения полосатый презент — двухмесячного уссурийского тигра. Кто вручил такой подарок, неизвестно. Дома с Владимиром Владимировичем тигрица жить, конечно, не осталась. Её передали в геленджикский "Сафари-парк".

Также у президента есть личный леопард. Фото © kremlin

В 2009-м коллекция Путина пополнилась двумя переднеазиатскими леопардами (этот подвид считается одним из крупнейших), вот с ними точно дома было бы тесновато! Такой необычный и довольно опасный подарок придумал президент Туркмении. Зверушек отправили в сочинский питомник, где они обитают под присмотром специалистов.

Рогатые и парнокопытные

Путину вручили пони Чипа, который стал его любимчиком. Фото © ТАСС / Владимир Родионов

Получать лошадей президенту тоже не привыкать. Их дарили Путину по меньшей мере семь раз. Самого первого скакуна в 2001 году преподнёс губернатор Орловской области Егор Строев. После такие подарки вручали глава Башкирии, Киргизии, лидеры Пакистана, ОАЭ, Иордании. Настоящий фурор произвёл пони Чип, которого подарил глава Нижнекамска. Не всех лошадей Владимир Владимирович оставлял себе, большинство отправили на российские конезаводы и Московский ипподром.

В год Белой Козы Путину подарили соответствующее животное — козу. Фото © forbes

В 2003 году презент был необычным, но ценным! Белая коза — символ 2003 года. Такой сюрприз президенту подготовил мэр Москвы. Козу отправили в подмосковную резиденцию Путина в Ново-Огарёво.

Фото © VK / Ямало-Ненецкий автономный округ

Весной 2024 года потомственные оленеводы из Ямало-Ненецкого автономного округа решили вручить Владимиру Владимировичу оленя! Самка редкого белого окраса очаровала президента, но, где она будет обитать, пока неизвестно.