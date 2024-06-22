В Госдуме предложили продавать "блатные" автомобильные номера на аукционах

Вице-спикер Госдумы, представитель партии "Новые люди" Владислав Даванков выступил с инициативой создания открытых аукционов, на которых участники смогут прикупить себе "красивый" номерной знак для своей любимой машины. По его мнению, это поможет пополнить бюджет страны, избежав повышения налогов. Запрос об этом депутат уже направил зампреду кабмина Дмитрию Григоренко.

Парламентарий начал с того, что в России ежегодно выдаётся более четырёх миллионов государственных регистрационных номеров транспортных средств.

"При этом до сих пор распространена практика продажи "красивых" номеров через коррупционные схемы и серый рынок. По информации из открытых источников, цена за отдельные "красивые" номера может варьироваться от 30 тысяч рублей до 10 миллионов за штуку, а средняя цена — составлять около 300 тысяч рублей", — отметил Даванков в беседе с 360.ru.

Депутат напомнил, что Владимир Путин, будучи в 2010 году председателем правительства, поручил разработать правила проведения открытых аукционов для номерных знаков авто, однако поручение до сих пор не было выполнено.

В 2018-м Минэкономразвития вынесло на публичное рассмотрение проект постановления о введении правил проведения аукционов на "красивые" номера. В декабре 2021-го представители ведомства рассказывали, что инициатива находится в процессе разработки, а документ уже направили на согласование. Постановление, опять же, до сих пор не приняли, подчеркнул Даванков.