В России могут ужесточить наказание за скрытые автомобильные номера

Комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала инициативу об административной ответственности за изменение или сокрытие автомобильных государственных номеров. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

"В проекте отзыва отмечается, что правительство поддерживает законопроект", — пояснил собеседник агентства.

В настоящее время штраф за это нарушение составляет пять тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трёх месяцев. В случае принятия законопроекта наказание будет предполагать лишение прав от одного года до полутора лет с конфискацией скрытых номеров. Также авторы инициативы предлагают отбирать на такой же срок права за повторное нарушение.