Российских водителей предупредили о лишении прав за некоторые светодиоды в фарах

Чтобы сделать свои машины красивее, водители зачастую решаются на обновление фар, но забывают, что иногда их ждёт не только штраф, но и лишение прав. Нередко с таким наказанием сталкиваются те, кто использует светодиоды.

Как пишет Autodrug, согласно закону за внесение изменений в автомобиль, которые не предусмотрены производителем, можно получить штраф в размере 500 рублей. Но в некоторых случаях сотрудники ГИБДД имеют право изъять водительское удостоверение на год, а вместе с ним забрать установленные световые устройства.

Специалисты отмечают, что такое может произойти, когда авто оснащается светодиодными фарами другого цвета. Если режим работы фар не согласован с ПДД, то отделаться лишь штрафом не получится.