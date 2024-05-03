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3 мая, 16:27

Белорусы раскрыли лайфхак, как сделать фары чище с помощью обычного лука

"Белновости" посоветовали протирать фары авто луковицей

Автомобильные фары лучше всего протирать репчатым луком, так как в его соке содержатся компоненты, растворяющие загрязнения. Таким лайфхаком поделились белорусские эксперты.

По их словам, прежде всего необходимо разделить плод пополам и обработать фару срезом. Грязь после этого смягчится, и в этот момент её получится удалить с помощью ткани из микрофибры. Как отмечают "Белновости", в результате поверхность станет идеально чистой и не будет ни одной царапины.

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Ранее Life.ru писал, что частое нахождение машины под лучами солнца заметно сокращает срок службы лакокрасочного покрытия. По словам экспертов, мощный световой поток способен привести кузов в негодность в два раза быстрее.

Обложка ©

Unsplash / Jesper Brouwers

Никита Осипов
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