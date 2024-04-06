Автоэксперт назвал четыре ошибки шиномонтажников, которые погубят ваши колёса
Эксперт Родионов: Неправильная "переобувка" колёс делает езду на машине опасной
Неопытные работники шиномонтажных мастерских зачастую допускают ошибки при сезонной "переобувке" колёс. В этом случае шины не только теряют заявленные производителем сцепные свойства, но и быстрее приходят в негодность, предупредил автоэксперт Никита Родионов.
По словам специалиста, нередко мастера игнорируют характер протектора резины и монтируют колёса хаотично. Если шины имеют направленный рисунок, они должны вращаться лишь в определённую сторону, а если он ещё и несимметричный, важно правильно выбрать внешнюю и внутреннюю стороны. Пренебрежение этими правилами делает дальнейшую езду опасной, особенно в дождь.
Ещё шиномонтажники часто экономят на обработке шин высокотемпературной пастой для герметичности, заменяя её простым мыльным раствором. Некоторые и вовсе затягивают болты последовательно, а не крест на крест, как это необходимо делать для правильной центровки колеса. Наконец, многие грешат отказом от маркировки резины для последующей ротации.
"Это распространённая ошибка. Такие обозначения позволяют производить ротацию при сезонном шиномонтаже и продлевать срок службы резины, добиться её равномерного износа. Самый распространённый вариант ротации колёс — задние ставятся на место передних", — подытожил эксперт сети автосервисов Fit Service в беседе с "Газетой.ru".
А тем временем шиномонтаж в России подорожал на 14%, достигнув цены 2330 рублей за четыре колеса. Однако на замене резины можно сэкономить, если придерживаться нескольких правил.
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