Автоэксперт назвал четыре ошибки шиномонтажников, которые погубят ваши колёса

Неопытные работники шиномонтажных мастерских зачастую допускают ошибки при сезонной "переобувке" колёс. В этом случае шины не только теряют заявленные производителем сцепные свойства, но и быстрее приходят в негодность, предупредил автоэксперт Никита Родионов.

По словам специалиста, нередко мастера игнорируют характер протектора резины и монтируют колёса хаотично. Если шины имеют направленный рисунок, они должны вращаться лишь в определённую сторону, а если он ещё и несимметричный, важно правильно выбрать внешнюю и внутреннюю стороны. Пренебрежение этими правилами делает дальнейшую езду опасной, особенно в дождь.

Ещё шиномонтажники часто экономят на обработке шин высокотемпературной пастой для герметичности, заменяя её простым мыльным раствором. Некоторые и вовсе затягивают болты последовательно, а не крест на крест, как это необходимо делать для правильной центровки колеса. Наконец, многие грешат отказом от маркировки резины для последующей ротации.