Водителям объяснили, почему нельзя приезжать в шиномонтаж с грязными колёсами

Диски за зиму покрываются огромным слоем грязи, поэтому их практически невозможно правильно отбалансировать. Об этом рассказал технический директор международной сети автосервисов Никита Родионов. По его словам, не все специалисты шиномонтажек моют колёса, некоторые лишь ограничиваются сухой чисткой с помощью щётки.

"Колёса с кусками налипшей грязи невозможно правильно отбалансировать. Даже 5–10 граммов грязи на колесе, неразличимые глазом, могут стать причиной такой проблемы, как биение руля на скорости. А впоследствии из-за вибрации может выйти из строя какой-либо связанный узел подвески", — подчеркнул специалист в беседе с "Газетой.ru".

Родионов добавил, что диски и шины должны быть чистыми и снаружи, и внутри. Лучше всего привести их в порядок сразу же после "переобувки". По словам эксперта, самое идеальное — иметь второй комплект.