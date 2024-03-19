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19 марта, 19:32

Названо пять беззащитных точек в авто, которые ржавеют быстрее всего

Автоэксперт Кукарин: Задняя часть автомобиля наиболее подвержена коррозии

Коррозия больше всего опасна для задней части кузова автомобиля, потому что в эти элементы летят песок, реагенты, вода и грязь во время движения машины. Об этом рассказал руководитель направления кузовного ремонта в сети Fit Service Ярослав Кукарин.

"Наиболее подвержена коррозии задняя часть автомобиля: ниша запасного колеса со стороны земли, колёсные арки, заднее место крепления подрамника или подвески. Причина в том, что именно в задние элементы летят песок, реагенты, вода, грязь во время движения автомобиля", — заявил эксперт "Газете.ru".

Кроме того, сильно страдают пороги, поэтому на некоторых автомобилях они закрыты специальными пластиковыми накладками. А вот середина машины хорошо защищена, потому что там "не возникает эффекта пескоструя по металлу, пояснил автоэксперт".

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Названы советские автомобили, созданные при участии Porsche

Ранее Life.ru рассказал, что при дефекте автомобиль можно вернуть в течение 15 суток, потому что покупатель имеет полное право получить за свои деньги машину в хорошем состоянии. Оформить возврат новенькой машины позже данного срока можно, только если она имеет неустранимые дефекты. Например, необходимость ремонта двигателя.

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Freepik

Каринэ Гевондян
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