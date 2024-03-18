Адвокат объяснила, в каких случаях новенькое авто можно вернуть продавцу

Российское законодательство, а именно закон "О защите прав потребителей", гласит, что автомобиль является таким же товаром, как и любой другой, и поэтому может быть возвращён продавцу при некоторых условиях. О том, в каких случаях это возможно и на какие подводные камни можно нарваться, Life.ru рассказала адвокат Ирина Зуй.

"В отношении возврата автомобиля всё же действуют несколько иные правила возврата, поскольку легковой автомобиль представляет собой технически сложный товар в соответствии с п. 2 Перечня технически сложных товаров, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.2011 № 924", — уточнила эксперт.

Согласно закону, автомобиль можно вернуть в течение 15 дней с момента приобретения при обнаружении любых дефектов, поскольку покупатель имеет право получить за свои деньги машину без проблем, в идеальном состоянии. Адвокат Ирина Зуй

Вернуть автомобиль позже данного срока тоже возможно, но при соответствии определённым критериям. Например, первый — неустранимые дефекты, в числе которых может быть необходимость ремонта двигателя. Как пояснила юрист, это займёт очень длительный срок и будет крайне неудобно покупателю.

"Второй критерий — необходимость вложения несоразмерных ресурсов в исправление дефектов, например оплатить замену двигателя", — добавила собеседница Life.ru.

Если обнаружены два и более дефекта, авто тоже можно вернуть продавцу и по прошествии 15 дней. Также возврат возможен в ситуации, когда дефект появляется повторно даже после его устранения. Кроме того, если срок гарантийного ремонта затянулся более чем на 45 дней либо в течение года покупатель не смог пользоваться автомобилем более 30 дней из-за постоянных поломок и дефектов, то машину тоже можно вернуть продавцу и спустя продолжительное время после приобретения.

Если же продавец отказывается принимать автомобиль назад, следует обратиться в Роспотребнадзор с соответствующим заявлением, а также составить досудебную претензию. В случае её неудовлетворения или отсутствия ответа покупателю нужно обратиться за помощью к профессиональному юристу и решать вопрос уже в судебном порядке.

"Тогда продавец и деньги за автомобиль вернёт, и компенсацию причинённого вреда будет обязан выплатить", — заключила Зуй.