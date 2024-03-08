Эксперт объяснил, в каких случаях нужно менять масло весной, а в каких — весной и осенью

За зиму моторное масло более интенсивно теряет свои свойства, чем летом. Автопроизводители рекомендуют его менять через каждые 10–15 тысяч километров либо раз в год. В дополнение к этому в автосервисах советуют менять масло именно весной. По словам эксперта Алексея Ревина, это так, если автомобиль проезжает в год меньше десяти тысяч километров.

"Дело в том, что зимой перепады температур масла могут достигать 120 °С. Происходит насыщение масла топливом во время движения автомобиля с непрогретым мотором. В итоге масло теряет свои свойства гораздо быстрее, чем в летний период", — объясняет эксперт портала "За рулём".

Во время холодных пусков износ деталей выше, поэтому масляный фильтр забивается продуктами износа быстрее. По этой причине имеет смысл поменять масло весной и не бояться динамичной езды в жару, так как двигатель максимально защищён. Если же автомобиль проезжает в год более десяти тысяч километров, то, чтобы сберечь мотор, имеет смысл менять масло и весной, и осенью. Желательно, чтобы на одном масле автомобиль эксплуатировался не более семи с половиной тысяч километров, заключил Ревин.