В России увеличился средний возраст личных авто

Средний возраст транспортного средства в России увеличился и достиг отметки в 15 лет. Об этом со ссылкой на соответствующие данные аналитического агентства "Автостат" рассказали корреспонденты газеты "Известия".

Стоит отметить, что производители автомобилей чаще всего сами устанавливают срок эксплуатации транспортного средства. Так, у Hyundai и Kia он составляет шесть лет, но обычно утилизировать машины через такой срок не принято. В свою очередь, глава компании Gruzdev-Analyze Александр Груздев в беседе с журналистами уточнил, что средний возраст автомобилей в России достиг 12,4 года, а это почти на полтора года больше, чем в 2022-м.

"Машин на дорогах страны становится меньше, выбытие из активного парка теперь происходит позже", — заявил автоэксперт.

В крупной сети СТО Fit Service согласились с выводами специалиста и подчеркнули, что в этом году средний возраст машины, которая приезжает на обслуживание, увеличился. По словам директора сети Татьяны Овчинниковой, в настоящее время можно наблюдать, что клиент становится бережливей и любыми средствами пытается продлить жизнь своему авто.