В России увеличился средний возраст личных авто
"Известия": В России до 15 лет увеличился срок эксплуатации личных автомобилей
Средний возраст транспортного средства в России увеличился и достиг отметки в 15 лет. Об этом со ссылкой на соответствующие данные аналитического агентства "Автостат" рассказали корреспонденты газеты "Известия".
Стоит отметить, что производители автомобилей чаще всего сами устанавливают срок эксплуатации транспортного средства. Так, у Hyundai и Kia он составляет шесть лет, но обычно утилизировать машины через такой срок не принято. В свою очередь, глава компании Gruzdev-Analyze Александр Груздев в беседе с журналистами уточнил, что средний возраст автомобилей в России достиг 12,4 года, а это почти на полтора года больше, чем в 2022-м.
"Машин на дорогах страны становится меньше, выбытие из активного парка теперь происходит позже", — заявил автоэксперт.
В крупной сети СТО Fit Service согласились с выводами специалиста и подчеркнули, что в этом году средний возраст машины, которая приезжает на обслуживание, увеличился. По словам директора сети Татьяны Овчинниковой, в настоящее время можно наблюдать, что клиент становится бережливей и любыми средствами пытается продлить жизнь своему авто.
Лайф сообщал, что в начале лета этого года Правительство РФ утвердило изменения в перечне условий и неисправностей, при которых запрещено эксплуатировать транспортные средства. В списке появились дополнительные требования к автобусам и были уточнены способы определения неисправностей автотранспорта.
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