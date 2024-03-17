Названы советские автомобили, созданные при участии Porsche

Немецкому конструктору и инженеру Фердинанду Порше в начале 30-х годов прошлого века предлагалось стать главным автомобильным специалистом Советского Союза на весьма выгодных условиях, однако он отказался. При этом подразделение Porsche спустя время помогло советским инженерам освежить "Москвич-412", пишет портал "За рулём".

Так, в 1973 году к подразделению Porsche Engineering, работавшему и по сторонним заказам, обратился АЗЛК с просьбой модернизировать "Москвич-412", чтобы привлечь внимание западных покупателей. Инженеры и дизайнеры Porsche поставили на 412-й чёрную, по моде тех лет, решётку радиатора и аналогичные по цвету молдинги, шильдики и широкие колёсные диски.

Помимо того, они изменили панель приборов и руль, сделали более удобные сиденья с подголовниками, обивку сидений и дверей. На двери изнутри поставили другие ручки, аналогичные тем, что применяли на BMW. Ещё одно изменение от Porsche: запасное колесо, установленное в багажнике вертикально, под кожухом. Однако обновлённая модель не была выпущена в массовое производство.

В первой половине 1970-х инженерное подразделение Porsche взялось за модернизацию ВАЗ-2103. Целью было усиление экспортных позиций модели. Специалисты сделали передок без хрома со спойлером и доработали салон, но переделывать "трёшку" по данным предложениям не стали.

И наконец, удачный совместный советско-немецкий проект "Гамма" — модернизация прототипа будущей "восьмерки" – "мула" в кузове ВАЗ-21011. Специалисты участвовали в создании коробки передач для советского переднеприводного автомобиля, а также поработали над доводкой.