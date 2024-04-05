В России шиномонтаж за год стал дороже на 14%

С 1 по 3 апреля 2024 года средний чек на услуги шиномонтажа в России составил 2330 рублей, что на 14% больше показателя за аналогичный период прошлого года и на 4% — уровня марта 2024-го. Об этом сообщает "Газета.Ru", основываясь на исследовании аналитического ресурса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД". Эксперты связывают рост с быстрым изменением погодных условий, из-за которых услуги автосервисов резко стали очень востребованны.

"Однако средний чек по категории шиномонтажа выше в том числе из-за роста числа замен шин на больших колёсных дисках, подходящих в основном кроссоверам. Так, чаще всего в начале сезона происходила замена резины с внутренним диаметром 16–18 дюймов, в то время как в прошлом году — диаметром 15–17 дюймов", — добавили авторы исследования.

Особого внимания стоит и тот факт, что большинство сервисов по шиномонтажу — несетевые организации малого бизнеса, чья прибыль зависима от увеличения издержек: на кадры, технику и "расходники", что тоже поспособствовало увеличению цен на услуги шиномонтажа.