Названа ошибка автовладельцев, которая вдвое сокращает срок "жизни" авто

Частое нахождение автомобиля под лучами солнца заметно сокращает срок службы его лакокрасочного покрытия. Мощный световой поток способен привести кузов в негодность в два раза быстрее, предупредил автоэксперт Андрей Борисов.

"В целом если средний срок службы ЛКП составляет десять лет при правильном уходе, то частая парковка под палящим солнцем может сократить его до пяти-восьми лет", — заявил собеседник "Газеты.ru".

По словам Борисова, при отсутствии гаража или навеса машину можно прятать в тени зданий или деревьев. Дополнительно рекомендуется регулярно мыть автомобиль от грязи, укрывая ЛКП всевозможными средствами для защиты от ультрафиолета.