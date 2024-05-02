В России анонсировали "патриотичные" нововведения для владельцев авто

В России готовят нововведение для автомобилистов: теперь при постановке машины на учёт будут выдавать государственные регистрационные знаки, содержащие российский флаг. Сейчас триколор необязателен. При этом тех водителей, которые уже получили номера без флага, поправки не коснутся. Об этом пишет "Коммерсант".

По данным газеты, соответствующую поправку к ГОСТу подготовил Научный центр безопасности дорожного движения МВД. А инициатором изменений стал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Согласно новым правилам, флаг в правом нижнем углу на номерах станет обязательным, исключение сделают для красных номеров машин дипкорпуса — у них значок будет факультативным.

Сейчас ГИБДД и так выдаёт номера с триколором при регистрации авто, однако дело в том, что водители могут получить в полиции только сочетание букв и цифр, а сам знак напечатать в специализированной организации (такая услуга стоит до 1,5 тысячи рублей за комплект). Здесь автолюбитель может выбрать вариант с флагом и без, при этом второй вариант, как правило, дороже.

Как рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, номера без флага часто заказывают граждане, выезжающие на машинах за рубеж, так как они опасаются нападения вандалов-русофобов. Кроме того, некоторые выбирают такой вариант "из идейных соображений".

Депутата Госдумы Александра Хинштейна такая практика возмутила.

"Для чего такая лазейка есть у людей, которые ненавидят своё государство?" — написал парламентарий в телеграм-канале.

Он предложил ГИБДД сделать триколор на номерных знаках обязательным, и ведомство пообещало закончить работу над поправками к ГОСТу до конца года. Точных сроков вступления в силу изменений пока нет.