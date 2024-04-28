Автоэксперт назвал признаки машин, переживших паводки

Чтобы понять, что автомобиль, выставленный на продажу, побывал в воде, нужно осмотреть электрические контакты. Там будут следы окисления. На деталях будут отсутствовать бумажные технологические наклейки, а в скрытых полостях кузова обнаружится вода, подсказал "Газете.ru" автомобильный эксперт Максим Шелков.

"В первую очередь должно насторожить, что машина только после химчистки. Также нужно проверять контакты, предохранители и реле на наличие белого и зелёного налётов от окисления. На предмет ржавчины необходимо проверять скрытые полости, где есть соединительные элементы", — рассказал Шелков.

Если салон полностью очищен от следов эксплуатации, это тоже должно насторожить будущего покупателя и побудить к детальной проверке. Эксперт также обратил внимание, что в воде может оказаться не только российский автомобиль, но и тот, который был импортирован в нашу страну. Например, в Объединённых Арабских Эмиратах тоже прошли аномальные дожди.