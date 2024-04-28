Автоэксперт назвал признаки машин, переживших паводки
Эксперт Шелков: Следы окисления на контактах говорят о том, что авто было в воде
Чтобы понять, что автомобиль, выставленный на продажу, побывал в воде, нужно осмотреть электрические контакты. Там будут следы окисления. На деталях будут отсутствовать бумажные технологические наклейки, а в скрытых полостях кузова обнаружится вода, подсказал "Газете.ru" автомобильный эксперт Максим Шелков.
"В первую очередь должно насторожить, что машина только после химчистки. Также нужно проверять контакты, предохранители и реле на наличие белого и зелёного налётов от окисления. На предмет ржавчины необходимо проверять скрытые полости, где есть соединительные элементы", — рассказал Шелков.
Если салон полностью очищен от следов эксплуатации, это тоже должно насторожить будущего покупателя и побудить к детальной проверке. Эксперт также обратил внимание, что в воде может оказаться не только российский автомобиль, но и тот, который был импортирован в нашу страну. Например, в Объединённых Арабских Эмиратах тоже прошли аномальные дожди.
Ранее автоюрист рассказал, что ОСАГО не покрывает страховку повреждённых во время паводков автомобилей. Например, жителям Оренбургской области нужно дождаться окончания расследования уголовного дела по факту прорыва дамбы.
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