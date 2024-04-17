Компания Wildberries с 18 апреля запускает продажу автомобилей. На начальном этапе новая категория станет доступна для жителей из 17 регионов РФ. Об этом сообщили в телеграм-канале онлайн-ретейлера.

"С 18 апреля на маркетплейсе появится новая категория "Транспортные средства". Первыми доступными для покупки станут авто марки Chery. Жители 17 регионов России смогут приобрести машину от официального онлайн-дилера Chery — компании "Деливери кар", — сказано в тексте сообщения.

Автомобили будут отправляться покупателям в утверждённое место в регионе, где есть опция доставки. Покупку можно произвести с предоплатой с карты, привязанной к аккаунту пользователя. Заказчик получит договор перед выдачей транспортного средства.

В регионы с возможностью доставки входят Москва и Московская область, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская области и Казань (в пределах города).

В последующих обновлениях будут добавляться новые зоны доставки. Маркетплейс будет расширять ряд товаров категории "Транспортные средства", включая в неё мотоциклы, квадроциклы и прочие средства передвижения, отметили сотрудники компании.