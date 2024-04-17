Wildberries с 18 апреля запускает продажу автомобилей
Компания Wildberries с 18 апреля запускает продажу автомобилей. На начальном этапе новая категория станет доступна для жителей из 17 регионов РФ. Об этом сообщили в телеграм-канале онлайн-ретейлера.
"С 18 апреля на маркетплейсе появится новая категория "Транспортные средства". Первыми доступными для покупки станут авто марки Chery. Жители 17 регионов России смогут приобрести машину от официального онлайн-дилера Chery — компании "Деливери кар", — сказано в тексте сообщения.
Автомобили будут отправляться покупателям в утверждённое место в регионе, где есть опция доставки. Покупку можно произвести с предоплатой с карты, привязанной к аккаунту пользователя. Заказчик получит договор перед выдачей транспортного средства.
В регионы с возможностью доставки входят Москва и Московская область, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская области и Казань (в пределах города).
В последующих обновлениях будут добавляться новые зоны доставки. Маркетплейс будет расширять ряд товаров категории "Транспортные средства", включая в неё мотоциклы, квадроциклы и прочие средства передвижения, отметили сотрудники компании.
Ранее Life.ru сообщал, что годичная прибыль Wilberries увеличилась на 70%. Теперь оборот маркетплейса за год составляет 538,732 млрд рублей, а чистая прибыль достигла отметки 18,9 млрд рублей. Выросло также число покупателей и заказчиков, которые не могут расплатиться с онлайн-ретейлером, — дебиторская задолженность повысилась на 64 млрд (118 млрд), а кредитный долг компании вырос на 20 млрд, составив в сумме 91 млрд рублей.
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