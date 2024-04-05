Прибыль Wildberries за 2023 год выросла почти на 70% и достигла 538,732 млрд

За 2023 год Wildberries заработал 538,732 млрд рублей, увеличив на 69,8% выручку компании за предыдущий годичный отрезок. Чистая прибыль маркетплейса составила 18,9 млрд рублей, что на 87% больше показателей 2022 года. Об этом свидетельствуют данные из опубликованной бухгалтерской отчётности компании.

Основную долю в структуре выручки компании занимает агентское вознаграждение — 221,624 млрд рублей (рост в 2,1 раза). Далее идет выручка от розничной продажи товаров и готовой продукции – 121,855 млрд рублей (+2%), экспорт — 85,2 млрд рублей (рост 7,45 раза), выручка от рекламы – 45,877 млрд рублей (рост в 3,7 раза). А заработок интернет-магазина на штрафах составил 14,8 млрд, превысив показатель прошлого года — 8,4 млрд рублей.

С подъёмом прибыли наблюдается и рост долгов Wildberries. Растёт число покупателей и заказчиков, которые не могут расплатиться с маркетплейсом, — дебиторская задолженность выросла на 64 млрд (118 млрд), а кредитный долг компании вырос на 20 млрд, составив в сумме 91 млрд рублей.