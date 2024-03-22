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22 марта, 14:00

Пушилин анонсировал открытие Ozon и Wildberries в ДНР и ЛНР

Решение о заходе маркетплейсов Ozon и Wildberries в ДНР и ЛНР принято, они скоро заработают в данных регионах. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Маркетплейсы: по Ozon и Wildberries уже принято [решение] по заходу на территорию Донецкой и Луганской народных республик. Рассчитываем [на начало работы маркетплейсов] в самое ближайшее время", — отметил он в беседе с журналистами на форуме "Интеграция-2024: перспективы развития новых территорий" в Ростове-на-Дону.

По словам Пушилина, запросы на предоставление офисов получены, сейчас прорабатывается техническая составляющая. Он подчеркнул, что сервисы будут востребованы местными жителями.

Путин призвал крупные банки не бояться и заходить в новые регионы России
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Как отмечал политолог Александр Асафов, приоритетом в новых регионах РФ является восстановление жизни. Так эксперт прокомментировал совещание российского лидера Владимира Путина по вопросам социально-экономического развития Донбасса и Новороссии.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Никита Осипов
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