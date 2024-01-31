Путин призвал крупные банки не бояться и заходить в новые регионы России

Президент России Владимир Путин обратился к крупным банкам с призывом начинать работу в новых регионах. С таким заявлением он выступил в начале совещания в Кремле по развитию ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

"Чего бояться?! Бояться нечего, всё, чего боялись, уже произошло. Надо заходить на эти территории", — сказал глава государства.

Путин отметил, что на совещании намерен обсудить ключевые вопросы социально-экономического развития, а, по сути, если прямо сказать, возрождение Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. По его оценке, в этой большой и сложной ответственной работе мелочей нет, важно всё, что окружает людей: "...то, в каких условиях они живут, учатся, работают, воспитывают детей".