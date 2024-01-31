Регион

Уведомления отключены

31 января, 18:49

Путин призвал крупные банки не бояться и заходить в новые регионы России

Президент России Владимир Путин обратился к крупным банкам с призывом начинать работу в новых регионах. С таким заявлением он выступил в начале совещания в Кремле по развитию ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

"Чего бояться?! Бояться нечего, всё, чего боялись, уже произошло. Надо заходить на эти территории", — сказал глава государства.

Путин отметил, что на совещании намерен обсудить ключевые вопросы социально-экономического развития, а, по сути, если прямо сказать, возрождение Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. По его оценке, в этой большой и сложной ответственной работе мелочей нет, важно всё, что окружает людей: "...то, в каких условиях они живут, учатся, работают, воспитывают детей".

Путин поручил создать единый "навигатор услуг" для участников СВО
Путин поручил создать единый "навигатор услуг" для участников СВО

А ранее президент РФ Владимир Путин назвал чиновников в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях стальными людьми, которых невозможно сломить.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Экономика РФ
  • Политика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров