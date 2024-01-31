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31 января, 14:33

Путин поручил создать единый "навигатор услуг" для участников СВО

Для участников СВО и их семей необходимо создать единый "навигатор услуг". Об этом заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами.

"Нужен единый "навигатор" для того, чтобы ориентироваться в социальных гарантиях участников СВО и членов их семей, вы правы, я полностью согласен, и Минцифры должно это сделать. Я думаю, что это не так просто, потребует финансирования, но это точно надо сделать", — сказал он.

"Нам своих ребят надо забрать": Путин заявил, что Россия не будет останавливать обмены пленными
"Нам своих ребят надо забрать": Путин заявил, что Россия не будет останавливать обмены пленными

В ходе встречи с доверенными лицами Владимир Путин сделал ряд важных заявлений. Действующий глава государства отметил, что Россия проходит сложный и важный этап укрепления своего суверенитета, а также указал, что не любить Родину — это то же самое, что не любить свою семью. Он отметил, что Россия не будет останавливать обмены пленными с украинской стороной, несмотря на трагедию с Ил-76, а также заявил, что российские беспилотники эффективно решают военные задачи в зоне проведения СВО.

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LIFE / Павел Баранов

Павел Баранов
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