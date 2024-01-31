Путин поручил создать единый "навигатор услуг" для участников СВО

Для участников СВО и их семей необходимо создать единый "навигатор услуг". Об этом заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами.

"Нужен единый "навигатор" для того, чтобы ориентироваться в социальных гарантиях участников СВО и членов их семей, вы правы, я полностью согласен, и Минцифры должно это сделать. Я думаю, что это не так просто, потребует финансирования, но это точно надо сделать", — сказал он.