Путин поручил создать единый "навигатор услуг" для участников СВО
Для участников СВО и их семей необходимо создать единый "навигатор услуг". Об этом заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами.
"Нужен единый "навигатор" для того, чтобы ориентироваться в социальных гарантиях участников СВО и членов их семей, вы правы, я полностью согласен, и Минцифры должно это сделать. Я думаю, что это не так просто, потребует финансирования, но это точно надо сделать", — сказал он.
В ходе встречи с доверенными лицами Владимир Путин сделал ряд важных заявлений. Действующий глава государства отметил, что Россия проходит сложный и важный этап укрепления своего суверенитета, а также указал, что не любить Родину — это то же самое, что не любить свою семью. Он отметил, что Россия не будет останавливать обмены пленными с украинской стороной, несмотря на трагедию с Ил-76, а также заявил, что российские беспилотники эффективно решают военные задачи в зоне проведения СВО.
LIFE / Павел Баранов