"Нам своих ребят надо забрать": Путин заявил, что Россия не будет останавливать обмены пленными
Путин заявил, что Россия не будет останавливать обмены пленными
Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Россия не будет останавливать обмены пленными с украинской стороной, несмотря на трагедию со сбитым ВСУ самолётом Ил-76. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами.
"Остановит это или нет обмены? Мы не будем останавливать: нам своих ребят надо забрать. У нас соотношение один к десяти (по количеству пленных. — Прим. Лайфа). Мы своих ребят будем забирать, если украинская сторона готова. Они дают сигналы, что готовы", — подчеркнул Путин.
Напомним, что прошлый обмен пленными между Россией и Украиной по формуле 192 на 192 должен был состояться 24 января на границе Белгородской области. Тогда он сорвался из-за крушения российского Ил-76, перевозившего 65 украинских военнопленных, борт был сбит ВСУ. Следом за ним летел второй самолёт, его успели развернуть. Сегодня, 31 января, новый обмен пленными всё же состоялся. По итогам переговоров на родину из плена ВСУ вернулись 195 российских военнопленных, киевской стороне передано аналогичное число бойцов.