"Нам своих ребят надо забрать": Путин заявил, что Россия не будет останавливать обмены пленными

Россия не будет останавливать обмены пленными с украинской стороной, несмотря на трагедию со сбитым ВСУ самолётом Ил-76. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами.

"Остановит это или нет обмены? Мы не будем останавливать: нам своих ребят надо забрать. У нас соотношение один к десяти (по количеству пленных. — Прим. Лайфа). Мы своих ребят будем забирать, если украинская сторона готова. Они дают сигналы, что готовы", — подчеркнул Путин.