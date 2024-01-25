Картаполов: РФ готова разговаривать "хоть с чёртом" ради освобождения пленных
Россия готова разговаривать "хоть с чёртом" ради спасения солдат, находящихся в украинском плену. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Так он прокомментировал дальнейшие перспективы по обмену военнопленными.
"Мы не можем бросить наших ребят, поэтому будем разговаривать хоть с чёртом, работать хоть с нечистым, но нам надо наших ребят вытаскивать, у нас нет другого выхода, будем разговаривать", — сказал Картаполов журналистам.
При этом он добавил, что диалог с Украиной будет вестись с учётом всех реалий и произошедших событий для понимания того, с кем имеет дело российская сторона.
Напомним, вчера Украина сорвала очередной обмен пленными, сбив в Белгородской области российский самолёт Ил-76, который перевозил украинских солдат. 65 бойцов, некоторые из которых ждали освобождения больше года, должны были вернуться на родину уже в ближайшие дни, но их надежды были уничтожены украинскими ракетами. Вместе с пленными также погибли сопровождающие от российской стороны и экипаж самолёта. Генштаб ВСУ косвенно признал причастность Киева к трагедии, а Зеленский разродился комментарием лишь спустя 14 часов после катастрофы, потребовав международного расследования. В Кремле по поводу расследования согласились, но предложили расследовать уничтожение самолёта в рамках следствия о преступлениях киевского режима.
ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ