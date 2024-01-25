Картаполов: РФ готова разговаривать "хоть с чёртом" ради освобождения пленных

Россия готова разговаривать "хоть с чёртом" ради спасения солдат, находящихся в украинском плену. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Так он прокомментировал дальнейшие перспективы по обмену военнопленными.

"Мы не можем бросить наших ребят, поэтому будем разговаривать хоть с чёртом, работать хоть с нечистым, но нам надо наших ребят вытаскивать, у нас нет другого выхода, будем разговаривать", — сказал Картаполов журналистам.