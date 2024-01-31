Путин: Россия проходит сложный и важный этап укрепления своего суверенитета

Кандидат в президенты России Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами поблагодарил их за поддержку в очень важный и сложный этап в развитии страны, а также в укреплении её суверенитета.

"Вы действительно в течение многих лет достаточно интенсивно и плодотворно друг с другом работали, поэтому прежде всего слова благодарности за совместную работу и за готовность к продолжению этой совместной работы. Это очень важно сегодня, потому что мы проходим очень сложный, очень важный этап в развитии нашей страны, в укреплении её независимости, суверенитета, самостоятельности, причём по всем векторам, по всем направлениям", — сказал он на встрече с доверенными лицами.