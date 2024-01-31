"Россияне умеют прощать": Матвиенко высказался о покинувших РФ артистах
Продюсер Матвиенко: У покинувших Россию артистов будет шанс получить прощение
У уехавших из РФ артистов будет шанс вернуться и снова выступать перед россиянами, если они поменяют свою позицию, ведь российский народ умеет прощать. Таким мнением в беседе с корреспондентом Лайфа поделился продюсер и композитор Игорь Матвиенко перед тем, как отправиться на встречу, которую сегодня проводит кандидат в президенты России Владимир Путин со своими доверенными лицами.
Продюсер Матвиенко — о шансе на прощение для оставивших Россию артистов. Видео © LIFE
"Я думаю, что те, кто поменяет своё мнение, позицию по каким-то вопросам, конечно, вернутся, потому что народ наш русский, он такой — с добрым сердцем, всё прощает. Это наша основная черта. И россияне будут ходить на их концерты, потому что прошлых заслуг этих людей не отменишь", — сказал Матвиенко в ответ на вопрос о том, будет ли у покинувших Россию и признанных иноагентами российских исполнителей шанс восстановить карьеру на родине.
По его словам, речь идёт о действительно "больших артистах" и исполнителях "больших песен". Просто так сложилась ситуация, что они выбрали не совсем правильный путь.
Недавно Лайф сообщал, что члены группы "Би-2" были задержаны в Таиланде 24 января. После концерта на Пхукете их обвинили в том, что они выступают без специального разрешения, и пригрозили депортировать. Лайф писал, что Лёву* должны были выслать в Россию, однако в ситуацию вмешались МИД еврейской страны и израильское посольство в Таиланде. Позже российское консульство добилось отмены депортации группы из Таиланда в Тель-Авив.
* Включён в реестр физлиц-иноагентов.
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