"Россияне умеют прощать": Матвиенко высказался о покинувших РФ артистах

У уехавших из РФ артистов будет шанс вернуться и снова выступать перед россиянами, если они поменяют свою позицию, ведь российский народ умеет прощать. Таким мнением в беседе с корреспондентом Лайфа поделился продюсер и композитор Игорь Матвиенко перед тем, как отправиться на встречу, которую сегодня проводит кандидат в президенты России Владимир Путин со своими доверенными лицами.

"Я думаю, что те, кто поменяет своё мнение, позицию по каким-то вопросам, конечно, вернутся, потому что народ наш русский, он такой — с добрым сердцем, всё прощает. Это наша основная черта. И россияне будут ходить на их концерты, потому что прошлых заслуг этих людей не отменишь", — сказал Матвиенко в ответ на вопрос о том, будет ли у покинувших Россию и признанных иноагентами российских исполнителей шанс восстановить карьеру на родине.