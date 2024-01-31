Путин: Не любить Родину — всё равно что не любить свою семью

Не любить Родину — всё равно что не любить свою семью. Об этом заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами.

"Как Родину не любить? Это как не любить свою семью, маму. Это то же самое. Это такие вещи, которые должны быть заложены на подкорку", — отметил Путин.