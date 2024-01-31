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31 января, 13:14

Путин: Не любить Родину — всё равно что не любить свою семью

Кандидат в президенты РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Фото © LIFE / Павел Баранов

Кандидат в президенты РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Фото © LIFE / Павел Баранов

Не любить Родину — всё равно что не любить свою семью. Об этом заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами.

"Как Родину не любить? Это как не любить свою семью, маму. Это то же самое. Это такие вещи, которые должны быть заложены на подкорку", — отметил Путин.

Путин: Смысл служения Родине — в счастье и благополучии родной страны
Путин: Смысл служения Родине — в счастье и благополучии родной страны

Также в ходе встречи Владимир Путин рассказал, что за последние годы сделано немало, есть что показать людям.

Александр Юнашев
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