Путин: За последние годы сделано немало, есть что показать людям
За последние годы, несомненно, есть результаты работы, хотя не всего удалось достичь, заявил кандидат в президенты России Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами.
"Я хочу выразить надежду на то, что вы в ходе своих встреч с избирателями не только будете говорить о том, что нами всеми сделано за последние годы, а сделано немало, хотя и не всех, может быть, результатов, которые мы считаем важными, удалось достичь", — указал российский политик.
Тем не менее, как отметил Путин, есть что показать стране и людям. Вместе с тем он назвал самым главным то, чтобы в ходе живого общения с людьми была налажена обратная связь.
Как уже рассказывал Лайф, сегодня кандидат в президенты РФ Владимир Путин проводит встречу со своими доверенными лицами. Перед её началом Лайф поговорил с некоторыми из них и узнал мнение продюсера Игоря Матвиенко о покинувших Россию артистах, а также выяснил, почему режиссёр Андрей Кончаловский не хочет смотреть фильм "Мастер и Маргарита" его коллеги Михаила Локшина, осудившего специальную военную операцию.
Kremlin.ru