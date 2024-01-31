Путин: За последние годы сделано немало, есть что показать людям

За последние годы, несомненно, есть результаты работы, хотя не всего удалось достичь, заявил кандидат в президенты России Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами.

"Я хочу выразить надежду на то, что вы в ходе своих встреч с избирателями не только будете говорить о том, что нами всеми сделано за последние годы, а сделано немало, хотя и не всех, может быть, результатов, которые мы считаем важными, удалось достичь", — указал российский политик.

Тем не менее, как отметил Путин, есть что показать стране и людям. Вместе с тем он назвал самым главным то, чтобы в ходе живого общения с людьми была налажена обратная связь.