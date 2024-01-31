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31 января, 14:16

Путин отметил роль БПЛА в выполнении боевых задач на СВО: "Дёшево, сердито, эффективно"

Путин: Российские беспилотники эффективно решают задачи в зоне СВО

Российские беспилотники эффективно решают военные задачи в зоне проведения СВО. Об этом заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами.

"Они решают многие задачи, которые раньше иначе как с помощью фронтовой или стратегической, штурмовой авиации решать было невозможно. А сейчас решают и очень успешно вот эти беспилотные летательные аппараты. Дёшево, сердито и очень эффективно", — отметил он.

Путин: Россия проходит сложный и важный этап укрепления своего суверенитета
Путин: Россия проходит сложный и важный этап укрепления своего суверенитета

В ходе встречи с доверенными лицами Владимир Путин сделал ряд важных заявлений. Действующий глава государства отметил, что Россия проходит сложный и важный этап укрепления своего суверенитета, а также указал, что не любить Родину это то же самое, что не любить свою семью. Он также отметил, что Россия не будет останавливать обмены пленными с украинской стороной, несмотря на трагедию с Ил-76.

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LIFE / Павел Баранов

Павел Баранов
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