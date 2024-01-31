Путин отметил роль БПЛА в выполнении боевых задач на СВО: "Дёшево, сердито, эффективно"

Российские беспилотники эффективно решают военные задачи в зоне проведения СВО. Об этом заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами.

"Они решают многие задачи, которые раньше иначе как с помощью фронтовой или стратегической, штурмовой авиации решать было невозможно. А сейчас решают и очень успешно вот эти беспилотные летательные аппараты. Дёшево, сердито и очень эффективно", — отметил он.