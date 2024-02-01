Политолог назвал главный приоритет политики Путина в отношении Донбасса и Новороссии

Президент России Владимир Путин 31 января провёл совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов РФ — регионов Донбасса и Новороссии. Политолог Александр Асафов в беседе с Лайфом подчеркнул, что сейчас в приоритете стоит восстановление жизни на исторических, воссоединившихся с Россией территориях, ведь очень важно оправдать доверие жителей этих регионов после проведения референдумов.

"И, конечно, вот те направления восстановления, в которые сейчас включена вся страна, мы видим, что и регионы-шефы, и бизнес, и общественные объединения, и просто неравнодушные люди помогают восстановлению мирной жизни. Фактически и в Новороссии, и в Донбассе такая всероссийская стройка открыта, масса направлений восстановления, масса направлений строительства, в том числе и жилья, и школ, и других инфраструктурных объектов", — подчеркнул собеседник Лайфа.

Асафов пояснил, что происходит интеграция и в политическое пространство, и в образовательное. Путин отметил, что удовлетворён темпами этого процесса. По словам политолога, состоявшееся совещание показало, что тема защиты сограждан, восстановления жизни и повышения её качества является консолидированной. Вся Россия фактически сплотилась в общем деле, помогая жителям новых регионов, заключил эксперт.