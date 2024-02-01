Политолог назвал главный приоритет политики Путина в отношении Донбасса и Новороссии
Политолог Афасов: Приоритетом в новых регионах РФ является восстановление жизни
Президент России Владимир Путин 31 января провёл совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов РФ — регионов Донбасса и Новороссии. Политолог Александр Асафов в беседе с Лайфом подчеркнул, что сейчас в приоритете стоит восстановление жизни на исторических, воссоединившихся с Россией территориях, ведь очень важно оправдать доверие жителей этих регионов после проведения референдумов.
"И, конечно, вот те направления восстановления, в которые сейчас включена вся страна, мы видим, что и регионы-шефы, и бизнес, и общественные объединения, и просто неравнодушные люди помогают восстановлению мирной жизни. Фактически и в Новороссии, и в Донбассе такая всероссийская стройка открыта, масса направлений восстановления, масса направлений строительства, в том числе и жилья, и школ, и других инфраструктурных объектов", — подчеркнул собеседник Лайфа.
Асафов пояснил, что происходит интеграция и в политическое пространство, и в образовательное. Путин отметил, что удовлетворён темпами этого процесса. По словам политолога, состоявшееся совещание показало, что тема защиты сограждан, восстановления жизни и повышения её качества является консолидированной. Вся Россия фактически сплотилась в общем деле, помогая жителям новых регионов, заключил эксперт.
Напомним, в ходе совещания по развитию ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей Путин заявил, что социально-экономическое развитие Донбасса и Новороссии стало их возрождением. По словам российского президента, к 2030 году новые регионы должны выйти на общероссийский уровень по ключевым направлениям, определяющим качество жизни людей. Вместе с этим Путин призвал крупные банки не бояться и заходить в новые регионы России.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин