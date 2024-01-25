Путин поблагодарил волонтёров за помощь жителям новых регионов

Президент Владимир Путин искреннее поблагодарил волонтёров, помогающих жителям новых регионов страны, отметив важность поддержки "от сердца к сердцу". Заявление прозвучало в ходе встречи российского лидера с учащимися Балтийского федерального университета имени Канта в Калининграде, приуроченной ко Дню студента.

Один из участников встречи оказался одним из волонтёров-молодогвардейцев, который летом 2023 года был с миссией в городах и сёлах ЛНР, помогал раненым в госпиталях, участвовал в распределении гуманитарной помощи и проявил себя в других добровольческих инициативах. Путин поблагодарил своего собеседника лично и в его лице всех, кто по доброй воле помогает людям, особенно тем, кто оказался в тяжёлой ситуации на тех территориях.

"Это поддержка тех людей, которые приняли для себя решение, непростое решение, пришли на референдум, проголосовали, чтобы быть с Россией вместе, и до сих пор подвергаются атакам, определённым лишениям. И когда они чувствуют, что страна с ними, а это не только выделение денег или действия наших вооружённых сил, хотя и то и другое чрезвычайно важно. Но, когда работа идёт от человека к человеку, от сердца к сердцу, — это ничем не заменить", — подчеркнул глава государства.