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31 января, 20:41

Путин указал на возрождение Донбасса и Новороссии

Путин: Социально-экономическое развитие Донбасса и Новороссии стало их возрождением

Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Социально-экономическое развитие Донбасса и Новороссии стало их возрождением. Об этом в ходе совещания заявил президент России Владимир Путин.

"В этой большой и сложной ответственной работе мелочей нет, важно всё, что окружает людей: то, в каких условиях они живут, учатся, работают, воспитывают детей", — сказал глава государства.

Путин добавил, что к 2030 году новые регионы страны должны выйти на общероссийский уровень по ключевым направлениям, определяющим качество жизни людей. Для этого уже работает комплексная программа развития Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Путин призвал крупные банки не бояться и заходить в новые регионы России
Путин призвал крупные банки не бояться и заходить в новые регионы России

Ранее Путин заявил о необходимости и дальше бороться с бедностью в России. При этом, по словам главы государства, количество людей, живущих за чертой бедности, снизилось.

Артур Лапсаков
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