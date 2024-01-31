Путин указал на возрождение Донбасса и Новороссии

Социально-экономическое развитие Донбасса и Новороссии стало их возрождением. Об этом в ходе совещания заявил президент России Владимир Путин.

"В этой большой и сложной ответственной работе мелочей нет, важно всё, что окружает людей: то, в каких условиях они живут, учатся, работают, воспитывают детей", — сказал глава государства.

Путин добавил, что к 2030 году новые регионы страны должны выйти на общероссийский уровень по ключевым направлениям, определяющим качество жизни людей. Для этого уже работает комплексная программа развития Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.