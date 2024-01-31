Путин заявил о необходимости и дальше бороться с бедностью в России
Кандидат в президенты РФ Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами призвал продолжать бороться с бедностью в стране. Он обратил внимание на успехи в этой сфере, но подчеркнул, что можно добиться ещё большего.
"Количество людей, живущих за чертой бедности, снизилось. Это хороший показатель, но на этом нельзя останавливаться, мы должны идти дальше", — заявил Путин.
Как уже сообщал Лайф, в ходе встречи с доверенными лицами действующий глава государства сделал несколько важных заявлений. Он отметил, что Россия проходит сложный и важный этап укрепления своего суверенитета, и подчеркнул, что не любить Родину — это то же самое, что не любить свою семью, а также обратил внимание на то, что у российского общества довольно прочный фундамент. Это, по его словам, показала специальная военная операция.
LIFE / Павел Баранов