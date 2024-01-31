Путин: Прямого госзаказа в сфере культуры в России сейчас быть не может

Прямого госзаказа в сфере культуры, как это было во времена Советского Союза, в современном мире быть не может. Об этом заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами.

"[В советское время] деятелям культуры создавали определённые условия, они выполняли госзаказ. Вот за этот заказ они и отрабатывали то, что государство для них создавало", — сказал он, добавив, что в современных условиях такой прямой связи быть не может и не должно.