Путин: Прямого госзаказа в сфере культуры в России сейчас быть не может
Прямого госзаказа в сфере культуры, как это было во времена Советского Союза, в современном мире быть не может. Об этом заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами.
"[В советское время] деятелям культуры создавали определённые условия, они выполняли госзаказ. Вот за этот заказ они и отрабатывали то, что государство для них создавало", — сказал он, добавив, что в современных условиях такой прямой связи быть не может и не должно.
Как уже рассказывал Лайф, в ходе встречи с доверенными лицами действующий глава государства сделал ряд важных заявлений. Так, Владимир Путин отметил, что Россия проходит сложный и важный этап укрепления своего суверенитета, подчеркнул, что не любить Родину — это то же самое, что не любить свою семью, а также обратил внимание на то, что у российского общества довольно прочный фундамент. Это, по его словам, показала специальная военная операция.
ТАСС / Сергей Бобылев