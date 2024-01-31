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31 января, 14:07

Путин: Прямого госзаказа в сфере культуры в России сейчас быть не может

Прямого госзаказа в сфере культуры, как это было во времена Советского Союза, в современном мире быть не может. Об этом заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами.

"[В советское время] деятелям культуры создавали определённые условия, они выполняли госзаказ. Вот за этот заказ они и отрабатывали то, что государство для них создавало", — сказал он, добавив, что в современных условиях такой прямой связи быть не может и не должно.

Путин: За последние годы сделано немало, есть что показать людям
Путин: За последние годы сделано немало, есть что показать людям

Как уже рассказывал Лайф, в ходе встречи с доверенными лицами действующий глава государства сделал ряд важных заявлений. Так, Владимир Путин отметил, что Россия проходит сложный и важный этап укрепления своего суверенитета, подчеркнул, что не любить Родину — это то же самое, что не любить свою семью, а также обратил внимание на то, что у российского общества довольно прочный фундамент. Это, по его словам, показала специальная военная операция.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Николь Вербер
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