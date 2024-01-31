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31 января, 13:45

Путин: Спецоперация показала, что у российского общества прочный фундамент

Ситуация вокруг специальной военной операции показывает, что у нашего общества довольно крепкий и прочный фундамент. Об этом заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин в ходе встречи со своими доверенными лицами.

"То, что сейчас происходит в связи с тем, что Россия вынуждена защищать свои интересы, в том числе и с помощью вооружённой борьбы [в ходе спецоперации. — Прим. Лайфа], и что <…> историческая Россия поднялась, всё-таки говорит о том, что фундамент воспитания у нас [в стране] имеется, и он достаточно прочный и такой основательный", — указал российский политик.

По его словам, вся пена, которая "всегда присутствует", начала "потихонечку смываться".

Путин: За последние годы сделано немало, есть что показать людям
Путин: За последние годы сделано немало, есть что показать людям

В ходе встречи с доверенными лицами Владимир Путин сделал ряд важных заявлений. Действующий глава государства отметил, что Россия проходит сложный и важный этап укрепления своего суверенитета, а также указал, что не любить Родину это то же самое, что не любить свою семью.

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LIFE / Павел Баранов

Николь Вербер
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