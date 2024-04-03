Бизнесвумен с WB перепутала коробки и отправила клиенту более 2 млн рублей и слиток серебра

Женщина вовремя спохватилась и в панике позвонила в службу безопасности маркетплейса. В итоге машину с коробкой, где были её сбережения, успели остановить на пути к пункту выдачи заказов. По данным телеграм-канала, бизнесвумен несколько лет торгует на Wildberries аккумуляторами для электроинструментов. В тот день у неё было много заказов, поэтому она по ошибке перепутала коробки. Зачем там был червовый туз, остаётся загадкой.