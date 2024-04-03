Бизнесвумен с WB перепутала коробки и отправила клиенту более 2 млн рублей и слиток серебра
Mash: Клиенту Wildberries по ошибке отправили более ₽2 млн вместо аккумулятора
Бизнесвумен с Wildberries перепутала коробки и отправила клиенту свои сбережения вместо аккумулятора от шуруповёрта. Как сообщает Mash, внутри коробки было два миллиона рублей, 100 долларов, слиток серебра и червовый туз.
Бизнесвумен с Wildberries перепутала коробки и отправила клиенту миллионы рублей вместо аккумулятора. Видео © Telegram / Mash
Женщина вовремя спохватилась и в панике позвонила в службу безопасности маркетплейса. В итоге машину с коробкой, где были её сбережения, успели остановить на пути к пункту выдачи заказов. По данным телеграм-канала, бизнесвумен несколько лет торгует на Wildberries аккумуляторами для электроинструментов. В тот день у неё было много заказов, поэтому она по ошибке перепутала коробки. Зачем там был червовый туз, остаётся загадкой.
Ранее Life.ru писал, что участник "Голоса" заказал Apple Watch на Wildberries, но остался без денег и часов. Вместо "яблочного" гаджета в коробке лежало чьё-то угощение, на вид — жирное и мучное.
Кадр из видео Telegram / Mash