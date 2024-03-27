Россиянка разнесла пункт выдачи заказов Wildberries и уснула голышом

В Кирове неизвестная девушка разгромила пункт выдачи заказов Wildberries и прямо там уснула голышом. На месте преступления хулиганку застал курьер, прибывший туда утром по работе. На видео, которое, вероятно, снял именно он, — грязь, разруха и сама виновница, в одних трусах лежавшая на тумбе.

В Кирове женщина разгромила пункт выдачи заказов Wildberries и уснула голышом. Видео © Telegram / "Кировчано"

Как пишет Kp.ru со ссылкой на пресс-службу маркетплейса, дебош не сказался на работе пункта и целостности хранившихся там товаров, а заказы выдавали в штатном режиме. Буйная кировчанка задержана. Что ей грозит и в чём причина дебоша, пока не известно.