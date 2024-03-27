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27 марта, 15:42

Россиянка разнесла пункт выдачи заказов Wildberries и уснула голышом

Жительница Кирова разгромила пункт выдачи заказов Wildberries и уснула голой

В Кирове неизвестная девушка разгромила пункт выдачи заказов Wildberries и прямо там уснула голышом. На месте преступления хулиганку застал курьер, прибывший туда утром по работе. На видео, которое, вероятно, снял именно он, — грязь, разруха и сама виновница, в одних трусах лежавшая на тумбе.

В Кирове женщина разгромила пункт выдачи заказов Wildberries и уснула голышом. Видео © Telegram / "Кировчано"

Как пишет Kp.ru со ссылкой на пресс-службу маркетплейса, дебош не сказался на работе пункта и целостности хранившихся там товаров, а заказы выдавали в штатном режиме. Буйная кировчанка задержана. Что ей грозит и в чём причина дебоша, пока не известно.

Работники пункта выдачи Wildberries засветились на камеру при краже коптеров и одежды на 5 млн
Работники пункта выдачи Wildberries засветились на камеру при краже коптеров и одежды на 5 млн

Ранее житель Ленинградской области заказал через Wildberries пистолет и нож, но решил не платить за покупки. Мужчина пришёл в пункт выдачи заказов, приложил карту для оплаты, но она не прошла и тот просто удалился.

Обложка ©

Telegram / "Кировчано"

Матвей Константинов
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