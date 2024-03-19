Звезде шоу "Голос" вместо Apple Watch выдали на Wildberries сладкое "нечто", а деньги не вернули

Участник 11-го сезона шоу "Голос" Георгий Литуев из команды Полины Гагариной стал жертвой мошенников, заказав себе Apple Watch Ultra 2 на пункт Wildberries. Как пишет Mash , умные часы приобретались у официального поставщика, ценник тоже был вполне себе "официальный" — 86 тысяч рублей. Но когда певец пришёл в ПВЗ за долгожданным заказом, его ожидало разочарование.

Вместо "яблочного" гаджета в коробке лежало чьё-то угощение, на вид — жирное и мучное. Довольствоваться "утешительным призом" Георгий не стал и попытался оформить возврат, то сотрудник ПВЗ заставил парня писать официальную жалобу — без этого, мол, никак. Но и этот способ не помог подопечному Полины Гагариной вернуть деньги. Спустя несколько дней Wildberries отказал покупателю в возврате. Теперь дело находится на контроле у полиции.